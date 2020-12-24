سوريا - لبنان - فلسطين

الاردن يسجل 1707 إصابات جديدة بكورونا


سجل الأردن اليوم الخميس، 29 حالة وفاة و1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة الأردنية إن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 283,690 حالة، أما الوفيات فبلغت 3681 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 106 حالات، فيما غادرت 113 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 2338 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 254,496 حالة.

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