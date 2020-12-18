سوريا - لبنان - فلسطين

اشتباكات عنيفة بين "قسد" وفصائل مدعومة من تركيا في عين عيسى شمال سوريا


أفاد وسائل إعلام ونشطاء بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية والفصائل السورية المسلحة المدعومة من تركيا في ناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وأفادت وكالة "هاوار" الكردية اليوم الجمعة بأن المواجهات تتواصل في المنطقة وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة والطائرات الحربية للجيش التركي،

لافتة إلى أن القوات المدعومة تركيا تحاول بسط سيطرتها على قرية مشيرفة الواقعة على بعد كيلومترين فقط عن مركز ناحية عين عيسى.

ونقلت الوكالة عن مصادر ميدانية تأكيدها رصد تحركات عسكرية مكثفة للفصائل المدعومة من أنقرة في مناطق التماس مع "قوات سوريا الديمقراطية" ("قسد") بين ناحيتي تل تمر ورأس العين (الخاضعة لسيطرة تركيا وحلفائها)، وخاصة في ريف ناحية زركان.

بدوره، أكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، ومقره في بريطانيا، أن الفصائل الموالية لأنقرة شنت، بإسناد مكثف من قبل المدفعية التركية، هجوما عنيفا على قريتي جهبل ومشيرفة، وتتواصل في المنطقة اشتباكات ضارية منذ الليلة الماضية، ولم تتمكن الفصائل المدعومة تركيا حتى الآن من السيطرة على أي من القريتين.

وذكر "المرصد السوري" أن "قسد" استقدمت تعزيزات عسكرية إلى ناحية عين عيسى، وذلك بعد يوم من استقدام تركيا وحلفائها تعزيزات مؤلفة من دبابات ومدافع وعربات جند وسيارات رباعية الدفع مزودة برشاشات ثقيلة إلى قرى أبو خرزة وسلوم ورمانة المقابلة لقريتي الهوشان والخالدية المحاذية لطريق "إم 4" الرابط بين حلب والحسكة شرقي عين عيسى.

في الوقت نفسه، وزع فصيل "تجمع أحرار الشرقية" المنتمي إلى "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا في ساعات متأخرة من أمس مقطع فيديو أعلن فيه عن سيطرته على القريتين المذكورتين.

ولم تعلق "قوات سوريا الديمقراطية" و"وحدات حماية الشعب" الكردية التي تشكل عمودها الفقري بعد على الموضوع.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كواليس مثيرة تظهر للعلن... ماكرون لم يكن يريد الحريري واختلاف فرنسي أمريكي
اشتباكات عنيفة بين "قسد" وفصائل مدعومة من تركيا في عين عيسى شمال سوريا
الداخلية السورية تعلن القبض على منفذي الحرائق: 39 شخصا تلقوا أموالا من الخارج
الأردن تسجل 28 وفاة و2561 إصابة جديدة بفيروس كورونا
بقرار مفاجئ… ‌‎نائب رئيس الموساد يتولى رئاسة الجهاز بديلاً ليوسي كوهين
حصان طروادة.. من يقف وراء الإضطرابات في لبنان؟!..
مصدر لبناني رسمي: رئيس حكومة تصريف الأعمال يرفض الخضوع للاستجواب بشأن انفجار بيروت
الأمم المتحدة تتبنى سالأمم المتحدة تتبنى ستة قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقةتة قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة
الشرطة العسكرية الروسية تدعم الدوريات السورية في الجولان
الأردن.. 17 نائبا يغيبون عن مراسم افتتاح البرلمان الجديد لإصابتهم بكورونا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.7
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك