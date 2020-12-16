سوريا - لبنان - فلسطين

الأردن تسجل 28 وفاة و2561 إصابة جديدة بفيروس كورونا


أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 28 وفاة و2561 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3465 وفاة و267585 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن أعلى نسبة من الإصابات الجديدة سجلت في العاصمة عمان وتبلغ 926 إصابة،  مشيرة إلى تسجيل 4029 حالة شفاء اليوم، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 230274 حالة.

وجددت وزارة الصحة دعوتها إلى الالتزام بأوامر الدفاع واتباع سبل الوقاية، خصوصا ارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا.

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الأردن تسجل 28 وفاة و2561 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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