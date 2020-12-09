الحريري معلناً تقديم تشكيلة حكومته للرئيس اللبناني: الأجواء إيجابية

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الأربعاء، أنه قدم تشكيلة حكومته للرئيس اللبناني ميشال عون مساء اليوم.

وقال الحريري، إن "الأجواء إيجابية وسألتقي الرئيس عون مجددا"، مضيفاً: "عون سيدرس التشكيلة والأمل كبير بتشكيل الحكومة قريبا، لقد تقدمت بتشكيلة كاملة تتألف من 18 وزيراً من أصحاب الاختصاص بعيداً عن الانتماء الحزبي".

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون كلف، الخميس (22 تشرين الأول 2020)، رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، تشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها.