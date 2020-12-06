"حزب الله" يفاجئ إسرائيل ويوجه لها رسائل عديدة

نشرت قناة "المنار" اللبنانية " مقاطع فيديو لقواعد عسكرية إسرائيلية سرية واقعة بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأظهرت المقاطع المصورة والتي قالت فيها القناة إنها التقطت من خلال طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني دخلت الأجواء الإسرائيلية وعادت بعدها إلى قواعدها سالمة دون أن يسقطها الجيش الإسرائيلي.

وبحسب القناة فإن المقاطع أظهرت قاعدة "رويسات العلم" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع عسكري سري آخر يسمى بـ"ثكنة براينط".

ولم تذكر القناة موعد التقاط الصور أو إن كانت حديثة أم لا. وبثّت شريط الفيديو خلال وثائقي يحمل عنوان "التحرير الثاني" يستعرض العملية العسكرية لـ"حزب الله" في سوريا.

ويأتي نشر مقاطع الفيديو في الوقت الذي أشارت فيه وسائل إعلام لبنانيّة إلى أن "حزب الله" استنفر قواته مؤخرًا خلال مناورة إسرائيليّة واسعة خلال الأسبوعين الأخيرين، تحسّبا لاحتمال أن تشن إسرائيل حربًا على لبنان.