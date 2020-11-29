سوريا - لبنان - فلسطين

وزير الصحة اللبناني: سنعتمد الفتح التدريجي للبلاد ليتنفس الناس اقتصاديا


أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عن اعتماد الفتح التدريجي للبلاد بدءا من يوم غد الاثنين.

وفي تصريح له بعد اجتماع لجنة كورونا، قال حسن: "إن نسبة الالتزام بالإقفال العام في البلاد لم تتجاوز الـ 50%". وأضاف: "نحن مقبلون على فترة الأعياد ويجب أن نفسح المجال للناس للتنفس اقتصاديا وعلى الجميع التحلي بالمسؤولية".

وأكد أنه سيتم اعتماد الفتح التدريجي للبلاد بدءا من يوم غد الاثنين، مشيرا إلى أن  وزير الداخلية محمد فهمي سيشرح طرق وكيفية الفتح.

وكان ​مجلس الدفاع الأعلى​ ب​رئاسة​ ​الرئيس اللبناني​ ​ميشال عون قرر الإغلاق العام بدءا من 14 نوفمبر الحالي وحتى 30 منه باستثناء ​المطار​ وبعض القطاعات، بهدف احتواء تفشي كورونا في البلاد.

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