رئيس مجلس مدينة حرستا السورية يكشف عن انفاق كبيرة حرفتها المجاميع التكفيرية

كشف رئيس مجلس مدينة حرستا عدنان الوزة العام الفائت أن طول الأنفاق في المدينة يصل إلى 27 كيلومتراً،مبيناً أن أعماق هذه الأنفاق تختلف من نفق لآخر لكن أعمقها وفقاً لعمليات الكشف تتجاوز 25 متراً،

لافتاً إلى أن ما يخشى منه في موضوع الأنفاق تسرب المياه الجوفية أو مياه الصرف الصحي لأن ذلك سيؤدي إلى هبوطات في التربة قد تؤدي تالياً إلى هبوط الأبنية خصوصاً أن حفر الأنفاق أدى إلى تخريب شبكة الصرف الصحي في المدينة.