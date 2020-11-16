الحكومة الأردنية تفوض وزير الصحة بـ"وضع اليد" على أي مستشفى كليا أو جزئيا لاستقبال حالات كورونا

أصدرت الحكومة الأردنية أمر الدفاع رقم 23 الذي تفوض فيه الصلاحيات لوزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى في البلاد كليا أو جزئيا، لاستقبال حالات كورونا المحولين من وزارة الصحة.

وبحسب الجريدة الرسمية للحكومة الأردنية، فإن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بشر الخصاونة فوض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كليا أو جزئيا ومحتوياته، وتكليف إدارته والعاملين فيه بالاستمرار بتشغيله لاستقبال حالات فيروس كورونا المحولين من وزارة الصحة.

كما يفوض وزير الصحة بوضع تسعيرة علاج فيروس كورونا للمصابين على نفقتهم بالمستشفيات الخاصة.

ويعاقب كل من يخالف أمر الدفاع 23 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات.