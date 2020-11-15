مسؤول: الأردن يشهد "انفجارا" بإصابات كورونا المسجلة

قال رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأدرن إبراهيم البدور، إن البلاد شهدت انفجارا في عدد إصابات كورونا، مشيرا إلى أن الجهاز الطبي والتمريضي بالأردن أصبح مرهقا.

وتوقع البدور زيادة عدد الإصابات في الأيام المقبلة، معتبرا أن "المهمة الآن هي في دعم المنظومة الصحية بأسرة وكوادر صحية مدربة"، وداعيا إلى إنشاء مستشفيات ميدانية تتبع المستشفيات الخاصة".

واعتبر البدور أن استجابة الحكومة الأردنية جيدة، لكنه طالب بتعامل جدي بعد سوء تقدير في التعامل مع أزمة كورونا.

وكان مساعد الأمين العام للرعاية الصحية في الأردن غازي شركس، توقع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا خلال نحو أسبوع، إثر الاختلاط الذي شهدته الانتخابات.

وأكد أن وزارة الصحة تعمل على مسألة التمكن من استيعاب تزايد الإصابات، مشيرا إلى أن الوزارة استأجرت مستشفى خاص بالكامل ووقعت اتفاقيات مع 30 مستشفى خاص، لاستخدام أسرة العناية المركزة لديها، للتعامل قريبا مع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار أيضا إلى أن وزارة الصحة شرعت حاليا بإنشاء مستشفيات ميدانية للتعامل مع مصابي فيروس كورونا، والتي ستكون جاهزة للتعامل مع الوباء خلال شهر