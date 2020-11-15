سوريا - لبنان - فلسطين

مسؤول: الأردن يشهد "انفجارا" بإصابات كورونا المسجلة


 

قال رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأدرن إبراهيم البدور، إن البلاد شهدت انفجارا في عدد إصابات كورونا، مشيرا إلى أن الجهاز الطبي والتمريضي بالأردن أصبح مرهقا.

وتوقع البدور زيادة عدد الإصابات في الأيام المقبلة، معتبرا أن "المهمة الآن هي في دعم المنظومة الصحية بأسرة وكوادر صحية مدربة"، وداعيا إلى إنشاء مستشفيات ميدانية تتبع المستشفيات الخاصة".

واعتبر البدور أن استجابة الحكومة الأردنية جيدة، لكنه طالب بتعامل جدي بعد سوء تقدير في التعامل مع أزمة كورونا.

وكان مساعد الأمين العام للرعاية الصحية في الأردن غازي شركس، توقع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا خلال نحو أسبوع، إثر الاختلاط الذي شهدته الانتخابات.

وأكد أن وزارة الصحة تعمل على مسألة التمكن من استيعاب تزايد الإصابات، مشيرا إلى أن الوزارة استأجرت مستشفى خاص بالكامل ووقعت اتفاقيات مع 30 مستشفى خاص، لاستخدام أسرة العناية المركزة لديها، للتعامل قريبا مع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار أيضا إلى أن وزارة الصحة شرعت حاليا بإنشاء مستشفيات ميدانية للتعامل مع مصابي فيروس كورونا، والتي ستكون جاهزة للتعامل مع الوباء خلال شهر

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسؤول: الأردن يشهد "انفجارا" بإصابات كورونا المسجلة
الصحة الأردنية: 86 وفاة و4750 إصابة بفيروس كورونا
لبنان.. بدء حالة الإقفال التام حتى نهاية الشهر الحالي للحد من تفشي كورونا
الاردن يسجل 4469 إصابة جديدة بكورونا
رئيس الوزراء الأردني يعلن استقالة وزير الداخلية من منصبه
في أعلى حصيلة يومية.. الأردن يسجل 91 وفاة و5996 إصابة جديدة بكورونا
وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بعد إصابته بكورونا
بوتين خلال لقائه مع الأسد عبر الفيديو: بؤرة الإرهاب الدولي في سوريا تم القضاء عليها عمليا
وزير الصحة الأردني: نمر بمرحلة صعبة بسبب كورونا
الأردن تسجل 62 وفاة و4658 إصابة بفيروس كورونا المستجد
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك