سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان.. عزل 115 بلدة وتشديد إجراءات التنقل بسبب كورونا


أعلنت السلطات اللبنانية الأحد، تشديد الإجراءات في إطار الوقاية من فيروس كورونا، حيث بلغت حدة تفشي الوباء ذروتها هذا الشهر، مع تسجيل أكثر من ألف إصابة يوميا.

وقرر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، عزل 115 بلدة وقرية بسبب ارتفاع عدد الإصابات ب‍فيروس كورونا فيها، وتعديل توقيت الخروج والدخول إلى الشوارع والطرقات ومنع التجمعات الخاصة والاجتماعية على الأراضي اللبنانية كافة، حيث منع التجول ما بين الساعة 9 مساء والـ5 صباحا.

وتجاوز عدد الإصابات الإجمالي ب‍فيروس كورونا في لبنان، 81 ألفا، بينما وصل عدد الوفيات التراكمي منذ بدء تفشي الوباء بالبلاد إلى 637 حالة، في آخر إحصائية نشرت أمس السبت.

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