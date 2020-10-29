الاردن يسجل 40 وفاة و3443 إصابة جديدة بفايروس كورونا

أفادت وزارة الصحة الأردنية، الخميس، بتسجيل الأردن، 40 وفاة و3443 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد ارتفع إلى 65,385 حالة، بينما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 740 حالة.

وتابعت، أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 176 حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليا 1260 حالة، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.