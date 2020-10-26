سوريا - لبنان - فلسطين

اقوى ضربة تتلقاها أنقره منذ سنوات ...


    الغارات على جبل الدويلة صباح اليوم رسالة بالنار الى أردوغان حيث ارتفع تعداد المقاتلين الارهابيين من قوات النخبة الذين سقطوا حتى اللحظة اكثر من 60 واكثر من 100 جريح بعضهم في حالات خطرة ،  بينما تتواصل عمليات انتشال العالقين والبحث عن المفقودين  من قبل فرق الإنقاذ والتي دخلت من تركيا ، وسط معلومات عن العشرات تحت الانقاض . المعسكر يقع في المنطقة التي كانت تشغلها كتيبة الدفاع الجوي سابقا والتي تم اعدام عدد كبير من عناصرها بعد حصار امتد لعدة اسابيع حيث منع عنهم الماء والطعام وتم اقتحام الكتيبة بعد استغلال الضباب الذي لف المنطقة .. مع العلم أن العمود الفقري للتنظيم الذي اقتحم المعسكر هو لمكونات معظم منتمي الفيلق من هؤلاء القتلة والمجرمين والذين سيطروا على الكتيبة ولا زالوا يحتلوها منذ ثماني سنوات  .. مع العلم ان فيلق الشام كان يجهز لتخريج هذه الدفعه من المقاتلين قسم المهام الخاصة بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠٢٠ وهي تصادف الذكرى الثامنة للمجزرة التي ارتكبها الفيلق قبل ثماني سنوات ضد عناصر كتيبة الدفاع الجوي .. هي ارادة الله وحدة وهو المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل . ابو الصادق
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