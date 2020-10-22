الحريري بعد التكليف: أسعى لتشكيل حكومة من اختصاصيين غير حزبيين

وعد زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، الخميس، بتشكيل حكومة تتكون من اختصاصيين غير حزبيين.

وقال الحريري في كلمة له بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، "أسعى لوقف الانهيار الذي يهدد اقتصاد لبنان وأمنه، وسأنكبّ بداية على تشكيل الحكومة بسرعة، وساسعى لتشكيل حكومة من اختصاصيين غير حزبيين".

واكد الحريري أن "الأولوية هي لإعادة إعمار ما دمّره انفجار المرفأ".

وكلّف الرئيس اللبناني، ميشال عون، الخميس، الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وتنتظر الحريري الذي استقالت حكومته قبل نحو عام على وقع احتجاجات شعبية، مهمة صعبة جراء الانقسامات السياسية ونقمة الشارع.