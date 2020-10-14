لافروف: نؤيد التطبيع لكن ليس على حساب الفلسطينيين

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "موسكو ترحب بتطبيع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي ودول عربية، لكن شريطة ألا يضر ذلك بمصالح الشعب الفلسطيني"، على حسب تعبيره.

وذكر لافروف اليوم الأربعاء في حوار مع محطات إذاعية روسية: "نؤيد تطبيع إسرائيل علاقاتها مع جيرانها ودول أخرى في المنطقة، لكننا نعارض أن يكون ذلك على حساب مصالح الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في نفس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أعلن عن إقامة دولة عبرية".

وتأتي تصريحات لافروف في أعقاب إشهار التطبيع بين الكيان الإسرائيلي والإمارات والبحرين في سبتمبر الماضي وهو ما أثار استياء وانتقادات واسعة في الدول العربية والإسلامية ووصفه الفلسطينيون بالخيانة وطعنة في ظهر القضية الفلسطينية.