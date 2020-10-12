تسجيل 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 7 وفيات و1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن الإصابات المسلجة اليوم، تعود لمواطنين مقيمين، وأن العدد التراكمي للإصابات ارتفع منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد في 21 فبراير إلى 54624 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 466.

وكشفت أنه تم تسجيل 642 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 23941، ولا يزال هناك 185 شخصا في العناية المركزة.