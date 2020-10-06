الأردن يعلن فرض حظر شامل للتجوال الجمعة والسبت لمواجهة تفشي كورونا

أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، العميد مازن الفراية، نشر كوادر القوات المسلحة في جميع محافظات المملكة اعتبارا من صباح الأربعاء، بالتزامن مع فرض حظر تجول شامل ليومي الجمعة والسبت.

وقال الفراية في بيان، إن "حظر تجول شامل سيفرض في المملكة انطلاقا من منتصف ليل يوم الخميس ولمدة 48 ساعة ويتكرر خلال الأسابيع المقبلة".

وتأتي هذه الإجراءات تزامنا مع الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات والإصابات ب‍فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت المملكة في الـ24 ساعة الماضية 12 وفاة و1537 إصابة جديدة بالفيروس.