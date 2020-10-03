سوريا - لبنان - فلسطين

داود أوغلو يكشف لاول مرة اسرار مخطط تركي في شمال سوريا


كشف رئيس الوزراء التركي السابق "أحمد داود أوغلو": إن تركيا أعدت خطة في عام 2014 لدعم مسلحي ما يسمى "الجيش الحر"، لاحتلال محافظتي حلب والرقة شمال سوريا.

وذكر “أوغلو” خلال حديثه لقناة “خبر ترك” المحلية، "أن تركيا خططت في عام 2014 لدعم الجيش الحر لاحتلال محافظتي الرقة وحلب، وذلك عندما أدركت خطر تنظيم “حزب العمال الكردستاني” وأذرعه، واحتمالية إنشاء دولة “كردستان” من العراق وحتى إسكندرون" بحسب وصفه.

ووفقاً للمسؤول التركي السابق "فإن عدداً من الضباط الأتراك عارضوا الخطة؛ ما أدى للتراجع عنها، وقد تبين لاحقاً أنهم هم قادة الانقلاب الفاشل، ويعملون في منظمة (غولن)".

ولفت "داود أوغلو" إلى أنه، "عقب انـطلاق ما سيمى ثورات الربيع العربي قامت الخارجية والحكومة التركية برسم خط أمـني لحماية تركيا من التغيرات على حدودها الجنوبية، موضحاً أن هذا الخط أبلغ به رئيس أركان الجـيش والاستخبارات، وقال: “رسمنا خطا على حدودنا الجنوبية، يبدأ من السليمانية (في شمال العراق)، ويمر من جنوب حلب وشمال حمص ويصل حتى اللاذقية وطرطوس".

واشار أوغلو، "ولكن عندما يكون هذا القدر من عناصر غولن في النظام (الجيـش والدولة التركية) وفي رئاسة الأركان، ماذا كان يمكنـ.ـني القيام به كرئيس للوزراء؟".

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