سوريا - لبنان - فلسطين

بسبب ارتفاع اصابات كورونا.. عزل أكثر من 100 بلدة لبنانية


أصدر وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، قرارا بإقفال بعض القرى والبلدات في المحافظات اللبنانية، بسبب ارتفاع حدة تفشي فيروس كورونا هناك.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليومي الخميس، أنه تم تسجيل 1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 40868 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 174.

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