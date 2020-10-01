تسجيل 7 وفيات و1248 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس عن تسجيل 1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة، في مؤشر لاستمرار حدة تفشي الفيروس في البلاد.

وقالت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 40868 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1242 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و6 حالات بين الوافدين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 174.

وذكرت أن عدد الإصابات التي تلقت العناية الطبية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 538، من بينها 168 في العناية المركزة.