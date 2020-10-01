أنباء عن سقوط طائرة استطلاع أمريكية شمال شرق سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بأنباء عن سقوط طائرة استطلاع أمريكية شمال شرق سوريا.

وقالت قناة الإخبارية السورية إن طائرة استطلاع أمريكية سقطت في قرية الدردارة بريف ناحية تل تمر، فيما تجري آليات أمريكية عمليات البحث عنها.

من جهة أخرى، أفادت وكالة أنباء "هاوار" نقلا عن مصدر أمني أن "القوى الأمنية في ناحية تل تمر عثرت على حطام طائرة استطلاع مجهولة المصدر في قرية عين العبد شرق الناحية".

وأشار المصدر إلى أن الطائرة سقطت قرابة الساعة الرابعة عصرا من يوم أمس.