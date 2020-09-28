سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان.. تسجيل 600 إصابة بكورونا في سجني رومية وزحلة


أعلنت السلطات اللبنانية اليوم الاثنين، تسجيل قرابة 600 إصابة بفيروس كورونا في سجن رومية المركزي، وسجن زحلة.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إنه في إطار متابعة الحالات المستجدة لفيروس كورونا في السجون، أجري لغاية الآن 1091 فحص (PCR Tests) لنزلاء سجن رومية المركزي، تبين وجود 377 حالة إيجابية، بينما لا تزال 5 إصابات في المستشفى، وأعيد إلى السجن 6 نزلاء بعد أن تحسنت حالتهم الصحية.

أما في سجن زحلة فقد أجريت فحوصات (PCR Tests) لجميع النزلاء، وعددهم 556 موقوفا، وتبين وجود 237 حالة إيجابية إضافة إلى حالتين في المستشفى قيد المعالجة.

وأكدت المديرية أن جميع المصابين في السجون حالتهم مستقرة ووضعهم الصحي غير خطر، وهم قيد المتابعة من قبل ضباط وأطباء قوى الأمن ومنظمة الصحة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان بلغ 36,254 إصابة.

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