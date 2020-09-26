"التوافق لم يعد قائماً".. مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، اليوم السبت، عن اعتذراه عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، قائلاً إن التوافق الذي "قبل من أجله المهمة الوطنية في لبنان لم يعد قائماً".

وجاء إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف خلال كلمة ألقاها أمام الصحفيين، عقب اجتماعه السادس مع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، للتباحث بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصراً على تأليف حكومة وفق المبادرة الفرنسية، التي تقترح تشكيل حكومة من اختصاصيين بعيداً عن الأحزاب السياسية.