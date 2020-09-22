سوريا - لبنان - فلسطين

الأردن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء التفشي


سجل الأردن 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، في أعلى عدد يومي منذ بداية تفشي الوباء في مارس.

ودعا وزير الصحة سعد جابر المواطنين إلى "الالتزام والبعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات"، من أجل حماية شعب المملكة.

وسجل الأردن إجمالا 5679 حالة إصابة ب‍فيروس كورونا و33 حالة وفاة جراء مرض "كوفيد-19".

وارتفعت الإصابات أربعة أمثال الشهر الماضي مع ظهور فيروس كورونا مرة أخرى في موجة ثانية دفعت السلطات إلى معاودة فرض قيود جديدة على سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأردن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء التفشي
مفاجئة الميدان  السوري القادمة...!
الرئيس اللبناني يقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية
إصابات كورونا في لبنان تتجاوز الألف خلال 24 ساعة
أسوشيتيد برس: اميركا ترسل قوات ومدرعات إلى سوريا لمواجهة روسيا
لبنان يسجل رقما قياسيا جديدا بنحو 700 إصابة بكورونا خلال يوم واحد
تسجيل 279 إصابة بكورونا وإغلاق منطقتين في الأردن
لبنان.. رئيس الحكومة المكلف يعلن تريثه في تشكيل الحكومة
دمشق تصف تصريحات ترامب حول عزمه تصفية الأسد بـ" الأرعن"
دوي صفارات الإنذار جنوب إسرائيل بعد صواريخ من غزة تزامنا مع توقيع التطبيع
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
فيسبوك