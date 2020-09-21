الرئيس اللبناني يقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية

تقدم الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، بمقترح يتضمن إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية.

وقال عون في كلمة له، :"نقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية" منوها بأن "الدستور لا ينص على منح وزارة لأي طائفة".

وأضاف أنه "تم طرح حلول وسطية ولا يبدو في الأفق أي حل قريب"، مؤكداً أن "الرئيس المكلف لم يستطع تقديم تشكيلته الوزارية".

وبين عون، أن "حركة أمل وحزب الله تصران على تسمية الوزراء الشيعة في الحكومة"، مؤكداً أنه "لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن تشكيل الحكومة".