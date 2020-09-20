إصابات كورونا في لبنان تتجاوز الألف خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد، تسجيل 11 حالة وفاة و1006 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 1006 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 29303 حالات.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 297.

وذكرت أن 451 مصابا تلقوا العلاج خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 123 في العناية المركزة.