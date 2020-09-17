تسجيل 279 إصابة بكورونا وإغلاق منطقتين في الأردن

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الخميس، عن تسجيل 270 إصابة محلية و9 إصابات أخرى وافدة، بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال جابر، خلال إيجاز صحفي،، إن "الحالات المحلية توزعت ما بين 145 حالة في العاصمة عمان، و4 في الكرك، و94 في البلقاء، و5 في إربد، و 18 في الزرقاء، وحالتان في معان، وحالة في كل من الطفيلة وجرش".

وأضاف: "تم تسجيل 66 حالة شفاء، وأجرت الوزارة 14849 فحصا مخبريا خلال الفترة ذاتها".

من جهته، قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، إنه "نظرا لسوء الحالة الوبائية في منطقة غور الصافي وغور المزرعة، فقد تقرر فرض حظر التجول الشامل في المنطقتين لأسبوعين، اعتبارا من يوم الأحد".

وأضاف، أنه "تم تفويض اللجنة الأمنية بفتح المنتجات اللازمة في المنطقة، لاستدامة الحياة للمواطنين"، موضحا أن "عمل شركة البوتاس مستمر في المنطقة".