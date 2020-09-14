مقتل 4 جنود و"إرهابي" بمداهمة لمنزل شمال لبنان

افاد مصدر عسكري لبناني، اليوم الاثنين، إن 4 جنود لبنانيين قتلوا الليلة الماضية، عندما داهموا منزلا في شمال لبنان للقبض على "إرهابي" مطلوب فيما يتعلق بواقعة قتل بالرصاص الشهر الماضي.

وأضاف المصدر أن الإرهابي قُتل في الساعات التي أعقبت مداهمة المنزل أثناء محاولته الهرب.

وعرف المصدر الإرهابي المطلوب بأنه خالد التلاوي، ووصفه بأنه عضو سابق في تنظيم داعش الارهابي وقائد خلية مسؤولة عن مقتل 3 أشخاص في قرية كفتون بشمال لبنان الشهر الماضي.