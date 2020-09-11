الكشف عن أسباب انفجار مدينة الزرقاء الأردنية

كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، عن أسباب الانفجار الذي شهدته مدينة الزرقاء الأردنية اليوم الجمعة.

وقال العضايلة: "إن انفجارا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة يقع شرق مدينة الزرقاء"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف العضايلة أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان، وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات".

وتابع: "وفقا للقيادة العامة للجيش الأردني، فإنه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".

وصرح مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني، أنه لم تقع أي إصابات في حادث الانفجار الذي وقع في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء.