اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، باندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت، وذلك بعد أكثر من شهر على الانفجار الضخم الذي وقع هناك.

وذكرت قناة "LBC" اللبنانية، أن "حريقاً كبيراً اندلع في منطقة السوق الحرة بمرفأ بيروت والمعلومات تتحدث عن أنه شب في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات".

إلى ذلك، نقلت قناة "العربية" عن مصدر عسكري لبناني قوله إن "سبب حريق مرفأ بيروت غير معروف حتى الآن".

ويسعى لبنان إلى تجاوز تداعيات انفجار ضخم هز يوم 4 أغسطس مرفأ العاصمة بيروت نتيجة حريق وصل إلى مستودع احتوى على 2750 طناً من نترات الأمونيوم، ما أدى إلى مقتل أكثر من 170 شخصا وإصابة 6 آلاف آخرين مع تدمير أحياء كاملة في المدينة في ثوان معدودة.

وتم إعلان بيروت منطقة منكوبة، فيما شهدت المدينة احتجاجات غاضبة على خلفية الانفجار دفعت حكومة رئيس الوزراء، حسان دياب، لتقديم الاستقالة.