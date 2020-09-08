طريق الحديدة.. اشتباك مسلح بين انصار سعد الحريري وأخيه بهاء

افاد مصدر صحفي ان اشتباكات مسلحة اندلعت امس بين أنصار سعد الحريري وشقيقه بهاء أسفرتْ عن مقتل شخص وإصابة آخرين،

وقد بدأ الإشكال بدأ فرديا كلاميا على خلفية دعم بهاء وسعد، وتطور لاحقا الى استخدام السلاح الأبيض، ثم اشتباكات مسلحة استخدم فيه الأسلحة الرشاشة والقاذفات،

وأدت الى مقتل طه الكرمبي المحسوب على بهاء الحريري. وسرعان ما امتد الاشتباك من كاراج درويش الى أحياء اخرى، فيما فرضت قوة من الجيش اللبناني طوقا حول المكان وسط تهديد عائلة القتيل بالرد.