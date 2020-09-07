لبنان:تسجيل 9 حالات وفاة و400 اصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان بعد تسجيل 400 إصابة جديدة وتسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليوم الاثنين.

أعلنت ​​وزارة ​الصحة​ العامة​​ عن تسجيل 400 إصابة جديدة ب​​​​فيروس كورونا​​​​ المستجد خلال ​الساعات​ الـ 24 الأخيرة، 393 حالة منها تعود لمقيمين، في حين أن 7 إصابات تعود لوافدين، ليرتفع إجمال ال​​حالات​​ المصابة في البلاد بلغ 20826، توازياً مع تسجيل 9 حالات وفاة.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، إلى ارتفاع العدد التراكمي للحالات المحلية المثبتة إلى 19406إصابة، في حين أن عدد الحالات الإجمالية الوافدة منذ 21 شباط 2020، إلى 1420 حالة، منوهةً بأن عدد حالات الوفاة الإجمالية في عموم البلاد بلغ 200 حالة".