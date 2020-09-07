وصول وزير الخارجية الروسي إلى مطار دمشق

وصول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى دمشقوفد روسي رفيع في دمشق
ومن المنتظر أن يلتقي لافروف الرئيس الرئيس السوري بشار الأسد، قبل أن يجتمع بنظيره السوري وليد المعلم.
وتعد هذه الزيارة لوزير الخارجية الروسي إلى الدمشق الأولى منذ فبراير 2012.
ووصل في وقت سابق وفد من الحكومة الروسية برئاسة نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، نائب وزير خارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha