سوريا - لبنان - فلسطين

العثور على مقبرة جماعية تضم 57 جثة لجنود سوريين


رفعت القوات السورية بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عشرات الجثث لجنود سوريين قضوا على أيدي عناصر تنظيم "داعش" الارهابي، من مقبرة جماعية ثانية تم اكتشافها في ريف الرقة.

وذكرت وكالة أنباء هاوار أن الكتائب الهندسية التابعة لقوات الحكومة السورية وبإشراف مكتب العلاقات في "قسد" استخرجت 42 جثة لأفراد من اللواء 93 تمت تصفيتهم عام 2014 على يد "داعش"، وذلك من مقبرة جماعية ثانية اكتشفت قرب قرية خفية الوهب جنوب غرب ناحية عين عيسى في ريف الرقة.

وكانت الحكومة السورية تسلمت أمس جثث 15 جنديا تمت تصفيتهم عام 2014 على يد "داعش"الارهابي أيضا، تم استخراجها من مقبرة في قرية الفرحانية في الريف ذاته، ليصبح عدد الجثث المستخرجة من المقبرتين 57 جثة.

وأكدت "هاوار" أن مكتب العلاقات العامة سلم الجثث المستخرجة من المقبرتين للقوات الحكومية، "بهدف إجراء فحوصات للتعرف عليهم وتسليمهم فيما بعد لذويهم"

وتم اكتشاف المقبرتين نهاية الشهر الماضي، بعدما أبلغ الأهالي هناك بوجود المقبرتين القريبتين من بعضهما.

وأشارت الوكالة إلى أن "هناك أكثر من مقبرة جماعية لأفراد اللواء 93 في ريف الناحية، إلا أنه وحتى اللحظة لم يعثر سوى على 4 مقابر".

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العثور على مقبرة جماعية تضم 57 جثة لجنود سوريين
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