الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني جنوب دمشق

أفاد مراسل العالم في سوريا ليل الاثنين، بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق وقال ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء جنوب دمشق.

وأضاف المراسل أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية وأسقطت عددا من الصواريخ في سماء ريف دمشق.

وأشارت وكالة الأنباء السورية إلى أن العدوان تم من فوق جبل الشيخ على اتجاه الجولان السوري المحتل.

وصرح مصدر عسكري بأن عدوانا "إسرائيليا" جويا استهدف المنطقة الجنوبية برشقات من الصواريخ، مؤكدا أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لها.

وأضاف: العدوان الإسرائيلي أدى إلى ارتقاء شهيدين وجرح سبعة جنود ووقوع أضرار مادية.