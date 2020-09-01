سوريا - لبنان - فلسطين

قرارات جديدة بحق أشخاص مرتبطين بتفجير مرفأ بيروت


اصدر المحقق العدلي في ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​ ​القاضي فادي صوان مذكرة توقيف وجاهية بحق مدير عام ​النقل البري​ والبحري ومدير الميناء في المرفأ.

واستجوب المحقق العدلي في ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​ ​القاضي فادي صوان​ اليوم، مدير عام ​النقل البري​ والبحري ​عبد الحفيظ القيسي​، ومدير الميناء في المرفأ محمد المولى بحضور وكلاء الدفاع عنهما، واصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق كل منهما، علما ان القيسي والمولى لم يسبق ان اوقفا على ذمة ال​تحقيق​ خلال مرحلة التحقيقات الاولية.

ثم استجوب القاضي صوان ثلاثة سوريين موقوفين على ذمة التحقيق وهم أحمد الرجب، خضر الأحمد ورائد الاحمد الذين تولوا عملية تلحيم الفجوة التي كانت في العنبر رقم 12 قبل ساعات من وقوع الانفجار واصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، واستدعى ال جلسة تحقيق يعقدها غدا اربعة ضباط من أمن المرفأ هم العميد انطوان. س، الرائد "شربل. ف"، الرائد "داوود. ف" والرائد "ميلاد. ن".

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