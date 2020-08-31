من هو مصطفى أديب المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية؟

كلف رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة بعد اجراء مشاورات رسمية مع الكتل النيابية.

وأعلن مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير بعد انتهاء الإستشارات أنّ الرئيس عون استدعى السفير مصطفى أديب لتكليفه تشكيل الحكومة، بعد أن حصل أديب على 90 صوتا.

شغل أديب منصب مدير مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سابقا، وكافأه ميقاتي لاحقاً بتعيينه سفيراً، وهو حاليا سفير للبنان في المانيا.

لا ينتمي الى "تيار العزم"، كما يقول ميقاتي، وهو ليس حزبيا كما يقول عارفوه. ويتحدّث عنه الاعلاميون الذين عرفوه في السرايا بأنّه غاية في اللياقة والتهذيب، إضافة الى كفاءة عالية في الاداء.

وبحسب معلومات نشرتها صحيفة النهار اللبنانية، لا ينتمي أديب الى أي حزب سياسي، وإن كان قريبا من الرئيس ميقاتي. لكن الأخير لم يعد "خارج المنظومة السنية" بانضمامه الى لقاء رؤساء الحكومات السابقين. وبعتبر رجل اختصاص وصاحب كفاءة والتعامل معه سهل وممكن من معظم الأطراف.

السيرة الذاتية ل‍مصطفى أديب:

منذ 18 تموز 2013، يشغل الرجل منصب سفير الجمهورية اللبنانية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، وقد بدأ حياته المهنية كمدرس للقانون الدولي العام والقانون الدستوري والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية في جامعات مختلفة في لبنان وفرنسا.

وفي العام 2000 ، بدأ التدريس في كلية بيروت الحربية، وأصبح أستاذاً متفرّغاً في الجامعة اللبنانية.

كما أنّ أديب هو رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الدولي والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية وعضو في جمعية خريجي الجامعات الفرنسية، والجمعية العربية للعلوم السياسية، والجمعية الدولية للقانون الدستوري، والمرصد من أجل السلم الأهلي الدائم.

وتولّى منصب مستشار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي منذ العام 2000 وحتى تعيينه سفيراً وظلّ مقرّباً منه.

وفي عامي 2005 و2006، مثّل ميقاتي، كرئيس حكومة، أمام اللجنة الخاصة المكلفة بوضع قانون الانتخابات الجديد.

هو ابن مدينة طرابلس الشمالية، متأهل وله خمسة أولاد.