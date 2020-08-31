الرئيس اللبناني عون يكلف السفير مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، السفير مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد انتهاء الاستشارات النيابية وحصول أديب يحصل على 90 صوتاً.

وقال أديب، إنه "سيتم اختيار فريق عمل وزاري متجانس من أصحاب الكفاءات والاختصاص"، مضيفاً: "سنعمل على تشكيل الحكومة في فترة قياسية ونبدأ بإجراء إصلاحات سريعة مع المجلس النيابي".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أعلن، في العاشر من الشهر الحالي، استقالة الحكومة، وسط غضب من انفجار كبير ضرب مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف، فضلاً عن وقوع أضرار مادية كبيرة.