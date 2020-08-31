لبنان.. بدء الاستشارات النيابية لتسمية المكلف بتشكيل حكومة جديدة

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الاثنين، ببدء الاستشارات النيابية لتسمية المكلف بتشكيل حكومة جديدة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بدأ الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة".

وأشارت، إلى أن عون التقى برئيسي الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام كلاً على حدة.

يذكر أن سفير لبنان في ألمانيا، مصطفى أديب، هو الأقرب لتولي منصب رئيس الوزراء بعد حصوله على دعم سياسي كبير.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أعلن، في العاشر من الشهر الحالي، استقالة الحكومة، وسط غضب من انفجار كبير ضرب مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل 200 شخص على الأقل في الانفجار.