سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش اللبناني: مروحيات إسرائيلية استهدفت مراكز لجمعية "أخضر بلا حدود"


أعلنت قيادة الجيش اللبناني، الأربعاء، عن قيام مروحيات إسرائيلية باستهداف مراكز لجمعية "أخضر بلا حدود".

وذكر الجيش في بيان، ان "مروحيّات تابعة للعدو الإسرائيلي استهدفت بعد منتصف ليل 25-26/ 8/ 2020 مراكز تابعة لجمعية "أخضر بلا حدود" البيئية داخل الأراضي اللبنانية وذلك عبر إطلاق 3 صواريخ في خراج بلدة راميا، و8 صواريخ في خراج بلدة عيتا الشعب، إضافة إلى صاروخين أُطْلِقا من داخل موقع تل الراهب على خراج البلدة نفسها".

وأضافت أن "المروحيات استهدفت مركزا للجمعية المذكورة في محمية عيترون ما أدى إلى اندلاع حريق داخلها، وسبق ذلك اعتداءات من قبل العدو الإسرائيلي في الليلة نفسها عبر إطلاق 117 قذيفة مضيئة، وحوالى 100 قذيفة قسم منها متفجّر والآخر فوسفوري في خراج بلدات، ميس الجبل وحولا ومارون الراس وعيترون داخل الأراضي اللبنانية ما سبب اندلاع حرائق في الأحراج، وأضراراً مادية في أحد المنازل وفي حظيرة ماعز عائدة إلى أحد المواطنين، ونفوق عدد من رؤوس الماعز، كما سُمع دوي عشرات الانفجارات داخل مزراع شبعا المحتلة".

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