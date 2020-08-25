الأسد يكلف المهندس حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة

اصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم 210 للعام 2020 الخاص بتشكيل مجلس الوزارء.

ويقضي المرسوم الرئاسي بتكليف السيد المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم (210)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1- يكلف السيد المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 6-1-1442 هجري الموافق لـ 25-8-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

والمهندس عرنوس من مواليد إدلب عام 1953، تخرج من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978 وتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994 ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002 ومعاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004 ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009، وعين محافظاً لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011 ومحافظاً للقنيطرة عام 2011 ووزيرا للأشغال العامة والإسكان منذ عام 2013 وحتى 2018 وعضواً في القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي منذ عام 2013 ووزيراً للموارد المائية منذ العام 2018.