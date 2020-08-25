سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش اللبناني يعلن العثور على 79 مستوعبا تحتوي على مواد خطيرة في مرفأ بيروت


أعلن الجيش اللبناني، أن عناصره عثروا بالتعاون مع خبراء من فرنسا، على 79 مستوعبا تحتوي على مواد خطيرة في مرفأ بيروت الذي هزه مؤخرا انفجار ضخم اسفر عن مقتل أكثر من 170 شخصا.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان "تتواصل الإجراءات الاحترازية وعمليات المسح الشامل التي تقوم بها الفرق المتخصصة التابعة لفوج الهندسة في الجيش بالتعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين في منطقة المرفأ".

واضافت "خلال الفترة الممتدة ما بين 14/8/2020 و22/8/2020، تم الكشف عن 25 مستوعبا يحتوي كل منها مادة حمض الهيدريك، كذلك على 54 مستوعبا تحتوي مواد أخرى، قد يشكل تسربها من المستوعبات خطرا".

وتابعت "تمت معالجة تلك المواد بوسائل علمية وطرق آمنة، وتجري متابعة هذه الأعمال بالتنسيق مع الإدارات المعنية العاملة ضمن المرفأ".

ويسعى لبنان إلى تجاوز تداعيات انفجار ضخم هز يوم 4 اب مرفأ العاصمة بيروت نتيجة حريق وصل إلى مستودع احتوى على 2750 طنا من نترات الأمونيوم، ما أدى إلى مقتل أكثر من 170 شخصا وإصابة 6 آلاف آخرين مع تدمير أحياء كاملة في المدينة في ثوان معدودة.

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الجيش اللبناني يعلن العثور على 79 مستوعبا تحتوي على مواد خطيرة في مرفأ بيروت
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