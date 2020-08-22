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الرئيس اللبناني: أدعو المتضررين من انفجار المرفأ إلى التمسك بأرضهم


دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، جميع المواطنين اللبنانيين المتضررين من انفجار مرفأ بيروت الأخير إلى التمسك بأرضهم.

وقال عون: "أدعو المتضررين من انفجار المرفأ إلى التمسك بأرضهم ومنازلهم وبهوية مدينتهم بيروت وعملية تعويض المتضررين ستكون سريعة وفعالة ومنصفة"، بحسب ما ذكرت قناة "MTV" اللبنانية.

وشهد لبنان انفجارا مدويا يوم الثلاثاء 4 أغسطس/ أب، تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات، وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.

وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، وعجلت الاحتجاجات بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته مساء الاثنين الماضي.

وتعهدت قوى عالمية خلال مؤتمر طارئ للمانحين يوم الأحد الماضي، بحشد موارد مهمة لمساعدة بيروت على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة بالمدينة.

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