لبنان.. صدور مذكرة توقيف بحق مسؤول لبناني على خلفية مرفأ بيروت

أفادت وسائل اعلام لبنانية، الاثنين، بأن المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق المدير العام للجمارك بدري ضاهر.

يأتي ذلك، بعدما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون في مقابلة تلفزيونية أن كل الفرضيات حول سبب انفجار مرفأ بيروت لا تزال قائمة، مؤكدا أنه لا يوجد تأخير في التحقيق، ومضيفا أنهم بحاجة إلى الوقت لمعرفة الحقيقة كونها متشعبة.

وأضاف أن التحقيق المالي الجنائي الذي أقرته الحكومة المستقيلة سيحدد المسؤوليات المالية المخالفة للقوانين والتي كانت منطلقا للفساد.

وكانت السلطات اللبنانية رحبت بمشاركة بعض الأطراف الخارجية في التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت، إلى جانب المحقيقين اللبنانيين، حيث بات ملف التفجير بعهدة المجلس العدلي.

ووقع انفجار يوم 4 أغسطس في العنبر 12 في مرفأ بيروت، حيث كانت تخزن كميات كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم بظروف سيئة، وسط تسريبات في الإعلام اللبناني عن مراسلات حصلت بين الأجهزة الأمنية والسلطات وحذرت من المواد المخزنة في المرفأ قبل انفجارها.

وأسفر الانفجار عن أكثر من 170 قتيلا وآلاف الجرحى، وإلى أضرار مادية قدرت بـ15 مليار دولار.