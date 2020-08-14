سوريا - لبنان - فلسطين

ظريف بعد لقائه الرئيس عون: ايران مستعدة للتعاون مع لبنان بإعادة الإعمار ومجال الطاقة


قال وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في قصر بعبدا الجمعة “أكدت لفخامة الرئيس استعداد الجمهورية الإيرانية للتعاون مع لبنان في مجال إعادة الإعمار والبناء ومجال الطاقة ومجال الأدوية”.

وأضاف ظريف “يجب أن يكون هناك جهد دولي لمساعدة لبنان لا لفرض أمر عليه”، وتابع “نحن نعتبر أن كل دول العالم يجب أن تتزاحم من أجل تقديم المساعدات كافة إلى لبنان لا إلى استغلال هذه الظروف الصعبة التي يمر بها من أجل تحقيق مآربها الخاصة”.

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ظريف بعد لقائه الرئيس عون: ايران مستعدة للتعاون مع لبنان بإعادة الإعمار ومجال الطاقة
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