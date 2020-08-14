سوريا - لبنان - فلسطين

خيانة وغدر بالقضية الفلسطينية... الجبهة الشعبية تعلق على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي


اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الخطوة الإماراتية بإقامة سلام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، خيانة وغدرا بالشعب الفلسطيني والشعوب العربية، ورأت أن هذه الخطوة أتت لتحقيق مكاسب انتخابية لكل من ترامب ونتنياهو.

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، اعتبر مسؤول دائرة العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر الطاهر، أن إعلان الإمارات تطبيع علاقاتها مع إسرائيل هو "خطوة غدر وخيانة كاملة للقضية الفلسطينية، وقبل ذلك هي خيانة لشعبنا العربي في الإمارات وخيانة للعرب والشعب العربي، وهذا يدلل أن حكام الإمارات تربطهم علاقات وثيقة بالكيان الصهيوني، وبأن حكام الإمارات يديرون محمية تابعة للإدارة الأمريكية".

وبحسب المسؤول الفلسطيني "أمريكا والرئيس ترامب يعانون مشاكل حقيقية داخلية خاصة على أبواب الانتخابات الأمريكية، وحالة التراجع التي تعيشها أمريكا، والكيان الصهيوني ونتنياهو أيضا يعيش مأزق داخلي حقيقي والمظاهرات على باب بيته، و بالتالي أراد ترامب و نتنياهو من خلال هذه الخطوة تسويق انفسهم انتخابيا وتحقيق إنجاز أمام الناخب الأمريكي و الإسرائيلي".

وأشار الطاهر إلى أن "هناك محاولات جدية لتصفية القضية الفلسطينية وواضح أن حكام الإمارات جزء من هذه التصفية ويسوقون ما يسمى بصفقة القرن التي تستهدف التصفية الشاملة للقضية الفلسطينية".

 

وخلص المسؤول الفلسطيني إلى أن "ما جرى لن يحقق أهدافهم، صحيح انهم قد يحققوا بعض النتائج المباشرة فيما يتعلق بقضايا الانتخابات، ولكن قضية فلسطين اكبر بكثير من حكام الإمارات ومن هؤلاء الأقزام، الشعب الفلسطيني صامد يواصل المقاومة وهو الذي يقرر مصير قضيته، ومصير القضية يتقرر على الأرض الفلسطينية و لا يقررها هؤلاء الأقزام".

 

على الصعيد العربي

وقال الطاهر، في حديثه: "ما يسمى بالجامعة العربية من الواضح أنها لا تجتمع ولا تلتقي إلا بقضايا ضد المصالح القومية للأمة العربية، وما يسمى بالنظام الرسمي العربي فعليا منهار وخاضع للولايات المتحدة الأمريكية، طبعا هناك استثناءات في إطار النظام الرسمي العربي لكن قسم كبير من هذا النظام أصبح خاضعا للولايات المتحدة، وبالتالي لا نعول على النظام الرسمي العربي، نعول على الشعب العربي الذي يرفض التطبيع ويرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

 

وتابع.. لكن الآن الرأي العام العربي والشارع العربي يواجه مشكلات وقضايا حادة تتعلق بأوضاعه الاقتصادية  والاجتماعية وهناك هجمة تطال الوطن العربي بأسره.

وتوقع الطاهر، أن تتبع بعض الدول العربية الخطوة الإماراتية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وقال: "نتوقع أن أطرافا عربية أخرى و بالأخص خليجية سوف تندفع بهذا الاتجاه".

الداخل الفلسطيني

وعلى المستوى الداخلي الفلسطيني رأى القيادي في الجبهة الشعبية: "وصلنا لمرحلة خطيرة للغاية تتطلب من القيادة الفلسطينية الرسمية الإنهاء الكامل لمرحلة ما سمي بأوسلو وفعليا الإلغاء التام لهذه الاتفاقيات وسحب الاعتراف بالكيان بالصهيوني وبناء وحدة وطنية فلسطينية حقيقية وإنهاء الانقسام على قاعدة عمل استراتيجي فلسطيني جديد".

وأضاف.. يؤسفني القول وبألم أن العامل الذاتي الفلسطيني مهزوز وضعيف بسبب الانقسام الفلسطيني الفلسطيني فهذا الانقسام القائم أضعف العامل الذاتي الفلسطيني، جعل بعض الأنظمة العربية تتجرأ على القضية الفلسطينية وتقدم على خطوات خيانية.

 

ودعا الطاهر إلى "تخاذ موقف فلسطيني شامل ورافض للخطوة الإماراتية واتهمها بالخيانة لفلسطين والقدس والأقصى...، مطلوب خطوات عملية من السلطة الفلسطينية بشكل فعلي بالدعوة إلى لقاء فلسطيني شامل وإنهاء الانقسام وعقد مجلس وطني فلسطيني شامل من اجل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ورسم خطة عمل إستراتيجية جديدة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ظريف بعد لقائه الرئيس عون: ايران مستعدة للتعاون مع لبنان بإعادة الإعمار ومجال الطاقة
خيانة وغدر بالقضية الفلسطينية... الجبهة الشعبية تعلق على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي
فلسطين تستدعي سفيرها من الإمارات وتدعو لقمّة عربية طارئة
كيف تتاجر الولايات المتحدة النفط السوري في تجاوز القانون الدولي
منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تلقت جائزة من الإمارات عبر مفاوضات سرية
مجلس الوزراء اللبناني يفرر اعلان حالة الطوارئ في البلاد
روحاني وماكرون يبحثان الوضع في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت
بوتين يؤكد لماكرون ضرورة تسوية مشاكل لبنان دون تدخل خارجي
بكلمة مؤثرة... حسان دياب يسلم استقالة الحكومة اللبنانية إلى الرئيس
الرئيس اللبناني يقبل استقالة الحكومة ويطلب منها الاستمرار بتصريف الأعمال
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.96
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك