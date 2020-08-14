فلسطين تستدعي سفيرها من الإمارات وتدعو لقمّة عربية طارئة

أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، استدعاء سفير بلاده لدى دولة الإمارات وبشكل فوري.

وقال المالكي إن ذلك جاء بناءً على تعليمات رئيس الدولة محمود عباس، إثر البيان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، بتطبيع العلاقات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والعلومات الفلسطينية.

وفي بيان، مساء الخميس، دعت القيادة الفلسطينية إلى عقد جلسة طارئة فورية لجامعة الدول العربية، وكذلك ل‍منظمة التعاون الإسلامي لرفض هذا الإعلان.

طالبت القيادة الفلسطينية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتراجع الفوري عن "إعلان التطبيع المشين" مع إسرائيل واصفة إياه بـ"الخيانة للأقصى".

كما وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن القيادة الفلسطينية تدعو لعقد جلسة فورية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لرفض إعلان التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

وأضاف أن "القيادة الفلسطينية تعتبر التطبيع الإماراتي الإسرائيلي نسفًا للمبادرة العربية للسلام وعدوانًا على الشعب الفلسطيني".