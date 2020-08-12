روحاني وماكرون يبحثان الوضع في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

بحث الرئيسان الإيراني، حسن روحاني، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، الوضع في لبنان بعد الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت، حسبما أفاد مكتب الرئاسة الإيرانية، اليوم الأربعاء.

ونقل بيان للمكتب عن روحاني قوله إن لبنان يحتاج إلى وحدة جميع الفرق السياسية، ويجب أن "يعمل الجميع على تحقيق الوحدة".

كما شدد الرئيس الإيراني على أن لبنان بحاجة إلى حكومة وبرلمان قويين و"على جميع الأحزاب أن تعمل معا من أجل تحقيق ذلك".

وأشار روحاني إلى ضرورة دعم لبنان، كي تتمكن سلطاته من تحديد أسباب وملابسات الانفجار.

من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيران على المشاركة في فريق الدعم الدولي الخاص بلبنان، إضافة إلى دعوتها للمساعدة في حل الأزمة السياسية اللبنانية.

ورحب روحاني بدعوة الرئيس الفرنسي، وفقا للبيان الذي جاء فيه أن الزعيمين تناولا أيضا "الاتفاق النووي وآلية إينستكس المالية" الخاصة للمعاملات التجارية بين إيران والدول الأوروبية.