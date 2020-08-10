سوريا - لبنان - فلسطين

بكلمة مؤثرة... حسان دياب يسلم استقالة الحكومة اللبنانية إلى الرئيس


غادر رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب قصر بعبدا الرئاسي بعد أن سلم الرئيس ميشال عون كتاب الاستقالة.

وعبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي نشرت الرئاسة اللبنانية صورة لرئيس الحكومة المستقيل حسان دياب وهو يسلم كتاب استقالة الحكومة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا.

وعلقت الرئاسة على كلمة قالها دياب "الله يحمي لبنان" .. "هيدا اللي بقدر قولو".

بالمقابل شكر الرئيس عون دياب وطلب من الوزراء الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشكل الحكومة الجديدة.

 

 

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