سوريا - لبنان - فلسطين

كاتب لبناني : مقربون من الحريري يثيرون الفوضى عبر الاخبار الكاذبة


وجه الكاتب والمحلل السياسي اللبناني هادي قبيسي، السبت ، اصابع الاتهام لبعض الناشطين المؤيدين للحريري والمقربين منه في إثارة الفوضى و نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال قبيسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “شعارات مطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبيتة ووضعت في إتقان من قبل بعض النواشيط والجوكرية المقربين من الحريري الهدف منها إثارة الفوضى ضد حزب الله”.

وأضاف أن “نواشيط مؤيدين للحريري قامو بنشر أخبار مغالطة وكاذبة ضد حزب الله لتضليل الرأي العام”، مشيرا الى أن “الرئيس الفرنسي ليس لديه أي مطالب تتعلق بنزع سلاح المقاومة في لبنان وهذه أوهام اخترعها بعض الطامعين بالحكم في لبنان”.

ولفت قبيسي إلى أن “الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رحب بزيارة ماكرون كما أن الأخير   ليس لديه أي أطروحات تتعلق بنزع سلاح المقاومة في لبنان”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كاتب لبناني : مقربون من الحريري يثيرون الفوضى عبر الاخبار الكاذبة
رئيس حزب الكتائب اللبناني يعلن استقالة نواب حزبه من البرلمان
ارتفاع عدد ضحايا انفجار المرفأ إلى 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح
مستشار الرئيس اللبناني: المقاومة سترد بحال ثبت ضلوع إسرائيل في انفجار بيروت
مجلس الدفاع اللبناني يكشف عن معلومات جديدة بشأن "نيترات الأمونيوم"
وفاة زوجة السفير الهولندي في لبنان بعد إصابتها بانفجار بيروت
كوارث بيروت  الإستثمار  نحو التدويل  
التسجيل الكامل لخطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول التفجير الذي وقع في بيروت
السيد حسن نصر الله يدعو الى اجراء تحقيق شفاف ويقترح تكليف الجيش
عون: سبب الانفجار لا يزال مجهولا واحتمال تدخل خارجي وارد
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك