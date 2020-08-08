كاتب لبناني : مقربون من الحريري يثيرون الفوضى عبر الاخبار الكاذبة

وجه الكاتب والمحلل السياسي اللبناني هادي قبيسي، السبت ، اصابع الاتهام لبعض الناشطين المؤيدين للحريري والمقربين منه في إثارة الفوضى و نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال قبيسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “شعارات مطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبيتة ووضعت في إتقان من قبل بعض النواشيط والجوكرية المقربين من الحريري الهدف منها إثارة الفوضى ضد حزب الله”.

وأضاف أن “نواشيط مؤيدين للحريري قامو بنشر أخبار مغالطة وكاذبة ضد حزب الله لتضليل الرأي العام”، مشيرا الى أن “الرئيس الفرنسي ليس لديه أي مطالب تتعلق بنزع سلاح المقاومة في لبنان وهذه أوهام اخترعها بعض الطامعين بالحكم في لبنان”.

ولفت قبيسي إلى أن “الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رحب بزيارة ماكرون كما أن الأخير ليس لديه أي أطروحات تتعلق بنزع سلاح المقاومة في لبنان”.