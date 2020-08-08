رئيس حزب الكتائب اللبناني يعلن استقالة نواب حزبه من البرلمان

أعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل، اليوم السبت، استقالة نواب الحزب من البرلمان اللبناني، وذلك في أعقاب الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وقال الجميل تعقيباً على استقالة النواب: "إننا لن نبقى ورقة التين التي تغطّيهم". ويبلغ بذلك رقم النواب الذين استقالوا إثر ‎انفجار مرفأ بيروت خمسة نواب حتى الآن.

وجاءت استقالة نواب كتلة الكتائب من البرلمان عقب تشييع أمين عام حزب الكتائب الذي قضى إثر انفجار المرفأ.

وتتألف كتلة الكتائب من 3 نواب هم: سامي الجميل، رئيس حزب الكتائب، نديم الجميل نجل الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل، والياس حنكش.